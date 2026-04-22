富山市の小学校で、育てている野菜をサルによる被害から守ろうと、児童たちが電気柵を取り付けました。電気柵を設置したのは富山市の神通碧小学校の児童と地域住民です。この学校では毎年、授業の一環でトウモロコシやジャガイモなどの野菜を児童が育てていますが、実ができるとサルに食べられ、収穫できない状況が続いていました。そこで、県自然博物園ねいの里の指導のもと5年前から電気柵を設置するようになり、それ以降、被害