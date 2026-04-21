4月21日の朝、全国各地の空港で航空管制システムのトラブルが発生し、徳島阿波おどり空港を発着する便でも欠航や遅れが相次ぎました。航空各社によりますと、21日の朝、国土交通省航空局の航空管制システムにトラブルが発生し、羽田空港では一時、全ての便で発着ができなくなりました。システムトラブルは解消されましたが、この影響で、徳島阿波おどり空港を発着する東京便でも、使用する飛行機の到着が遅れるなどしたため、欠航