（台北中央社）北東部・宜蘭県の軍事施設で、義務兵役のために入隊していた中華民国（台湾）と日本双方の国籍を持つ男性が、中隊長から日本人の蔑称である「日本鬼子」と呼称されるなどの侮辱を受けたとみられることが分かった。顧立雄（こりつゆう）国防部長（国防相）は21日、立法院（国会）で報道陣に対し、明らかな指導管理の逸脱だとして、必要な指導や周知を行い、正しい認識の徹底を図ると述べた。男性は20日、交流サイト（