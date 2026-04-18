17日午後、山形市の西蔵王展望台付近の斜面から出火し、立木や枯れ草などが焼けた山林火災は、18日朝早く鎮火しました。この火事は、17日午後2時10分ごろ、山形市岩波の西蔵王公園展望広場の下の斜面で、立木や枯れ草が焼けたものです。17日は消防からポンプ車など10台が出動したほか、山形県の消防防災ヘリ「もがみ」も出動し、消火活動が行われました。警察と消防によりますと、火は17日午後5時40分に鎮圧状態になり、18日も午前