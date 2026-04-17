（台北中央社）政治団体「幸福実現党」は17日、台北市の立法院（国会）で台湾の市民団体と合同で記者会見を開き、米国内法「台湾旅行法」の日本版の同党試案を発表した。記者会見に出席した与党・民進党の蔡易餘（さいえきよ）立法委員（国会議員）は、台湾に友好的な法律の制定と協力のイニシアチブを全力で支持する考えを示した。記者会見には幸福実現党の江夏正敏幹事長兼選対委員長や蔡氏、市民団体「台湾北社」、開南大学国家