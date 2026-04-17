「AIを使っていますか？」 そう聞かれて、多くの人が思い浮かべるのは、スマートフォンやパソコンで使う対話型のAIだろう。たとえば、ChatGPTのように、文章を書いたり質問に答えたりしてくれるサービス。実際に使ったことがある人も多いはずだ。 では、そのAIはどこにいるだろうか。スマホの中だろうか。それともパソコンの中だろうか。実はそのどちらでもない。多くの場合、AIは遠くの巨大なコンピュータ&