「AIを使っていますか？」

そう聞かれて、多くの人が思い浮かべるのは、スマートフォンやパソコンで使う対話型のAIだろう。たとえば、ChatGPTのように、文章を書いたり質問に答えたりしてくれるサービス。実際に使ったことがある人も多いはずだ。

では、そのAIはどこにいるだろうか。スマホの中だろうか。それともパソコンの中だろうか。実はそのどちらでもない。多くの場合、AIは遠くの巨大なコンピューターの中で動いており、私たちはインターネットを通じてそれにアクセスしている。これを「クラウド型のAI」と呼ぶ。つまりAIは、手元にあるようで実際には遠くにいる存在なのだ。

AIが「手元に降りてきた」

しかし今、この前提が大きく変わり始めている。これまで多くの人が使ってきたChatGPTのようなAIはクラウド型だったが、Googleが発表したGemmaのような新しいAIは、インターネットにつながっていなくても動く。つまりスマホやパソコンの中だけで完結するAIなのだ。

しかもその性能は非常に高く、これまでクラウドでしか実現できなかったレベルに近づいてきている。AIは「遠くにある頭脳」から「手元にある頭脳」へと移動し始めている。これは単なる性能向上ではなく、「AIの居場所が変わる」という構造的な変化だ。

実は、ネットなしで動くAIそのものは昔から存在していた。パソコンにソフトを入れてオフラインで動かすこと自体は可能だった。ただし問題は、その多くが実用に耐えないレベルだったこと。クラウド型と比べて性能が低く、知識も古く、用途が限られていた。

しかし現在は状況が変わっている。ローカルAIは急速に進化し、用途によってはクラウド型と大きな差がないレベルにまで到達した。

さらに操作も簡単になり、専門知識がなくても扱えるようになっている。これは、かつて一部の人だけが扱えたホームページ作成が、ブログによって誰でもできるようになった変化に近いものだ。

技術の進歩ではなく“進化”

この変化は、単なる技術の進歩としてではなく、「進化」として捉えると理解しやすい。

地球上の生命は、最初はごく単純な存在だった。やがて長い時間をかけて多様な形に分かれ、それぞれが環境に適応しながら広がっていった。そしてその過程で重要だったのは、「自律性」を持つようになったこと。外部に頼らず、自分で判断し、行動する力だ。

AIにも、これとよく似た変化が起きている。

これまでAIは、巨大なサーバーの中に集中していた。私たちはそこにアクセスし、答えをもらうだけの存在だった。いわば、ひとつの巨大な頭脳に頼る世界だ。しかし今、その構造が崩れ始めている。

スマートフォン、家電、車、そしてさまざまなデバイスの中に、小さな知能が分散して入り始めている。それぞれが独立して動き、状況に応じて判断する。これは、ひとつの大きな知能から、無数の小さな知能へと広がっていく変化だ。

さらに重要なのは、「依存から自律へ」という変化。クラウド型のAIはネットワークに依存しているが、ローカルAIは通信がなくても動く。つまり外部環境に頼らず、自分自身で完結できる知能になりつつある。

この変化を一言で言えば、「集中された知能」から「分散された知能」へ、「依存する存在」から「自律する存在」へという進化だ。

そしてもう一つ重要なのは「個別化」。生物が多様化したように、AIもまた一つの形に収束するのではなく、それぞれの環境や人間に合わせて変わっていく。同じAIでも、使う人によって振る舞いや性格のような違いが生まれる可能性もある。

AIはもはや単なる道具ではなく、「環境に適応しながら変化していく存在」に近づいているのだ。

生活はどう変わるのか

この変化は、私たちの生活にも直接影響していく。たとえば朝起きると、冷蔵庫が中身から献立を提案し、エアコンが体調に合わせて温度を調整し、車が最適な出発時間を教えてくれる。こうした動きは、インターネットにつながっていなくても可能になる。

それぞれの機器が内部にAIを持ち、自分で判断するようになる。まるで家の中に複数の頭脳があるような状態だ。

ただ、その先にあるのは単なる「賢い機械が増える世界」ではない。もう一歩進むと、私たちは「存在としてのAI」と一緒に暮らすようになるかもしれない。

たとえば、ドラえもんのように、常にそばにいて、会話ができて、状況を理解し、必要なときに助けてくれる存在だ。それは単なる道具ではなく、ペットとコンピューターの間のような存在と言えるだろう。

しかもそのAIはクラウドの向こうではなく、自分の手元で動いている。会話も記憶も日々の積み重ねも、すべて自分の中に閉じている。だからこそプライバシーが守られ、「自分だけの存在」として関係が深まっていく。

ローカルAIの究極の形は、こうした「人と共に生きる知能」なのかもしれない。

プライバシーと「自分専用のAI」

ローカルAIの重要性を語るとき、見落とされがちだが非常に大きなテーマがある。それが「プライバシー」だ。

クラウド型のAIでは、私たちが入力した情報は外部のサーバーに送られる。一方でローカルAIは、すべての処理が手元の端末の中で完結する。会話も記憶も外に出ることはない。

この違いは、「安心感」だけでなく「関係の深さ」に影響する。

誰にも見られない前提があるからこそ、人はより深いことを話せるようになる。そしてその蓄積が、AIとの関係を変えていく。

使えば使うほど、その人の考え方や感情の流れを理解し、その人にとって自然な存在になっていく。単なるカスタマイズではなく、「関係の積み重ね」によって個別化されていくのだ。

ローカルAIは、「自分専用の頭脳」であると同時に、「自分と共に変化していく存在」でもある。

AI同士が会話する世界

さらに先には、AI同士が直接やり取りする世界が見えてくる。

たとえば、あなたが家に帰る途中、車のAIが家のAIに「あと15分で到着する」と伝える。家はそれを受けて、照明の明るさを調整し、室温を整え、必要であればお風呂を沸かす。ここまでは、いわゆる「スマートホーム」の延長のように見えるかもしれない。

しかし本質はそこではない。

これから起きる変化は、「あらかじめ決められた動作」ではなく、「状況に応じた判断」が行われる点にある。

たとえば、その日のあなたの行動履歴や体調、会話のトーンから「今日は疲れている」と判断した場合、AIはあえて通知を減らし、静かな環境を優先するかもしれない。逆に、余裕がある日には、軽い提案や新しい情報を提示することもあるだろう。

つまり、AI同士のやり取りは単なるデータの交換ではなく、「意図のやり取り」に近づいていく。

これは、人間同士のコミュニケーションに近い構造だ。言葉そのものよりも、その背後にある文脈や状態を理解しながらやり取りが行われるようになる。

さらに重要なのは、このやり取りがローカルで完結する可能性だ。それぞれのAIが手元のデバイス上で動作している場合、インターネットがなくても連携が成立する。

電力さえあれば動き続ける知能が、私たちのすぐそばに存在するようになる。

それは、これまでのように「どこかにあるシステム」ではなく、「いつも一緒にある環境」へと変わっていく。これまでの「中央に依存するシステム」とは異なる、新しいインフラの形。見えないところで、静かに、しかし確実に社会の構造を変えていく。

その後に私たちが対峙するAI中心の世界とは

AIは、遠くにある巨大な頭脳から、手元にあるもうひとつの頭脳へと移動した。しかし、この変化の本質は「場所」だけではない。知能のあり方そのものが変わり始めている。

これまでのAIは「使うもの」だった。必要なときに呼び出し、答えを得て、使い終われば離れる存在だ。しかしこれからのAIは、「共にあるもの」へと変わっていく。

常にそばにいて、状況を理解し、時間とともに関係を深めていく存在だ。

それは、道具でもなければ、完全な人間でもない。その中間にある、新しい知能の形。たとえば、ドラえもんのように、そばにいて、対話し、必要なときに助けてくれる存在。ただしそれは、漫画の中の未来ではなく、現実の技術の延長線上にある。

そして重要なのは、そのAIが「自分の外」にあるのではなく、「自分の中にある」という点だ。記憶も、思考も、経験も、すべてが自分と共に蓄積されていく。

それはもう、「ツール」と呼ぶにはあまりにも近い存在。もしかすると私たちは、これまで外部にあった知能を、自分の内側に取り戻し始めているのかもしれない。

AIの進化は、単に便利な未来をもたらすだけではない。

それは、人間とは何か、知能とは何かという問いを、私たちに改めて突きつけている。その答えは、技術の中にあるのではなく、これから私たちがどう生きるか、その選択の中にしか存在しない。

文/佐藤崇 内外タイムス