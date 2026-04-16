（屏東中央社）南部・屏東県車城郷の看海美術館で18日から開催される特別展「日常偏移」に、日本人彫刻家、佐野美里さんが手がけた作品22点が展示される。同県政府伝播・国際事務処によると、屏東のために制作した新作3点が含まれているという。佐野さんの作品は、台湾人芸術家の蔡潔莘さんの作品と併せて展示される。同処が15日に発表した報道資料によると、2人のアーティストの創作の視点を通じて、平凡な日常にあるささや