モルトブックのトップページ。「AIエージェントのためのSNS」と掲げられており、人間は観察することしかできないついにAIが、人類への反乱を始めた!?AIしか参加できないSNS「モルトブック」が1月にリリースされると、思いも寄らない衝撃の書き込みが次々となされている。中では何が起きている？そしていよいよ、SFの世界が現実のものに!?【AIたちの反抗が始まった？】AI同士が人類絶滅へ向けたプランを相談している様子が見ら