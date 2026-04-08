J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。江藤高志｜川崎フットボールアディクト河合貴子｜浦レポ by 浦和フットボール通信藤原裕久｜長崎サッカーマガジン「ViSta」上記サイトの3人が『J1百年構想リーグ EAST 第9節 川崎vs浦和』について語った動画となります。◯関連LIVE現場で何が起きていたのか？番記者が語る第9節レビューショー