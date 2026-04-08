9日（木）は、天気が西から下り坂に向かいます。西日本や東日本は午前中に晴れ間があっても、午後は雲が広がってくるでしょう。夜には西日本の大半の地域で雨が降り出し、遅い時間には東海や北陸にも雨雲がかかり始める予想です。気温は全国的に水曜日より高く、昼間は北日本でも暖かくなりそうです。東北の太平洋側は晴れる時間が長く、過ごしやすいと思います。10日（金）は雨の範囲が東・北日本にも広がり、東海など雨脚の強ま