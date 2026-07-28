崎陽軒は28日、横浜駅東口地下街ポルタ内にある「崎陽軒 中華食堂」を30日にリニューアルオープンすると発表した。【写真】スゴイ大量！シウマイ大満足定食「中華食堂」は1934年に横浜駅東口で開業。崎陽軒のレストラン事業の礎を築いた。1980年には、横浜駅東口地下街ポルタの開業に合わせて現在の「崎陽軒 中華食堂」がオープンした。今回のリニューアルで、厨房設備を中心とした改修工事を実施し、作業効率の向上と来店客