◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト7-5中日(5日、神宮球場)開幕7試合を6勝1敗と好調のヤクルトの先発は高梨裕稔投手。中日打線を3回まで無失点に抑えますが、4回1アウト満塁から7番村松開人選手の併殺崩れの間に失点。先制点を与えます。0−1で迎えた6回には再びピンチ。1アウト1、3塁から捕逸と3本のタイムリー安打を浴び、この回4失点。0−5とリードを広げられます。ヤクルト打線は、7回に猛反撃。ここまで無得点に抑えられていた中