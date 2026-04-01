【健康食前の一皿シリーズ】 4月7日～ 販売開始予定 価格：各120円（回転レーンでは各115円） ※「シャリ野菜 まぐろ」は4月3日～ くら寿司は、健康を意識した新メニュー「健康食前の一皿シリーズ」を4月7日より全国のくら寿司にて販売する。 「健康食前の一皿シリーズ」は、食事の最初に手軽に栄養をプラスできる少