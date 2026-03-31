【注目決算】なし 【4月1日発表予定2社】5942日本フイルコン1Q非鉄金属製品6664オプトエレクトロニクス1Q電気機器 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。 発表翌日に分析結果がわかる「カブアカ決算速報」