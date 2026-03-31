長野市・善光寺門前町（長野県）。歴史ある門前町として昔ながらの古い街並みが残るなか、ここ20年ほどで若い世代や移住者を中心に空き家をリノベーションした店が増え続けている。人の往来やにぎわいがさらに人を呼び、ふらふらと歩いているだけで新しい出会いや発見があるエリアだ。では、このにぎわいはどこから来たのか。その秘密を探る。「まちのために」じゃない、私的な熱量が場を育てる（画像提供／長野・門前暮らしのすす