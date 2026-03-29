【注目度S級】 ☆ERIホールディングス（6083）3Qサービス Focus：建築確認検査業務で最近業績がとてつもなく良い。こういったチェック管理の仕事があらゆる業種で伸びている。国土強靭化の追い風もあるだろう。 【注目度A級】 ◎象印マホービン（7965）1Q電気機器 Focus：水筒で有名な同社も堅調に伸びているので注目。 【注目度C級】 △しまむら（8227）本決算小売業 Focus：店舗作りに思いをか