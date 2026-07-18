きょう未明にかけて記録的な大雨となった栃木県足利市では土砂崩れが発生し、住宅が巻き込まれました。記者「山肌が大きくえぐられ、大量の土砂と倒木が住宅に流れ込んだのがわかります」警察などによりますと、きのう午後10時ごろ、足利市小俣町で土砂崩れが発生し、2階建て住宅の1階部分に土砂が流れ込みました。住宅には高齢の夫婦2人が住んでいるとみられますが、現在も連絡が取れておらず、土砂に巻き込まれた可能性もあると