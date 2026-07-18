１７日のＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」では、放送開始のオープニングで、通常と全く違うＢＧＭが流れ「報道１９３０」の番組タイトルが表示されて、ニュース報道が始まった。ネットは「びっくり」「ｎｅｗｓ２３が始まると思ってたら」「放送事故？」「ＮＥＷＳ２３が報道１９３０？」「私の見間違いかな？」「ＢＳの映像が誤って流れたのは初めて見た」「珍事故発生」「あれ？」「？？？？」「なんでオープニングがＢＳＴＢＳの『報