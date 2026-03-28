「ほっともっと」は4月1日から全国2426店舗（2月末現在）にて、片手で食べられるチヂミ「もちっとワンハンドチヂミ」を販売開始します。チヂミをロール状にしてワンハンドで楽しめるようにした、ユニークな一品です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ほっともっとの新たなサイドメニューとして登場する「もちっとワンハンドチヂミ」。ニラ、ネギ、人参の野菜3種をもちもちの生地に混ぜ込み、片手でも食べや