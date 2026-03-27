デスクワークやスマホ操作による長時間の前かがみ姿勢により、気づいたらつい猫背になってしまっているという方もきっと多いことでしょう。そんな現代人の悩みを、ちょっと変わったアプローチで意識的に改善してくれるiOS向けアプリ「猫背改善と姿勢リマインダー：猫背は猫だけで充分にゃ。」（以下、猫背リマインダー）がリリースされ早速話題を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■12匹の猫が