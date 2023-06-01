アニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となる『鎧真伝サムライトルーパー』（TOKYO MXほか／TOKYO MX・毎週火曜後11：30、分割2クール）の第12話に、初代サムライトルーパーが登場した。羽柴当麻役を野島裕史、伊達征士役を置鮎龍太郎、毛利伸役を佐々木望、秀麗黄役を西村朋紘が演じる。あわせて、第2クールは7月に放送・配信されることが発表された。【画像】新シリーズに登場！初代サムライトルーパー5人の設