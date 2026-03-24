昨年秋に「ミスモデルプレス グラビアオーディション」でグランプリを受賞。「白木聖菜（しらきせな）」に芸名を改め、グラビアアイドルとして再始動。その第一歩として、3月23日（月）にデジタル写真集『はじまり』をリリースした。大胆な脱ぎっぷりから、ふと垣間見えるあどけない笑顔までが見られる、濃厚な一冊となっている。4月には「ZOZO」創業者の前沢友作氏が企画するゴルフトーナメント「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」のラウ