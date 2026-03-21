【ラ・リーガ第29節】(ラ・セラミカ)ビジャレアル 3-1(前半3-0)ソシエダ<得点者>[ビ]ジェラール・モレノ(7分)、ジョージズ・ミカウタゼ(15分)、ニコラ・ペペ(23分)[ソ]ルカ・スチッチ(47分)<警告>[ソ]ジョン・アランブル(38分)、ゴンサロ・ゲデス(78分)、ペッレグリーノ・マタラッツォ(85分)観衆:18,032人