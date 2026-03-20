21日（土）は、千島近海の低気圧が東寄りに進む影響で、北海道では、昼頃までは雪や雨が降りますが次第に止む見込みです。一方、日本海西部の高気圧が本州付近に移動するため、東北や新潟では朝までは雪や雨の降る所がありますが、日中は晴れ間が広がるでしょう。北陸三県や関東甲信、東海から九州は、高気圧に覆われて広い範囲で青空が広がる見込みです。南西諸島は高気圧の南縁となって雲が広がりやすく、所により雨が降り、先島