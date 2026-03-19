きょう19日は北日本では雲が多く、所々で雪や雨が降るでしょう。東・西日本は天気が回復に向かう所が多い見込みです。あす20日は日本海の低気圧からのびる前線が北日本を通過する見通しです。そのため、北日本や北陸では午前中は晴れ間があるものの、午後は日本海側から雪や雨の範囲が広がるでしょう。また、関東は湿った空気の影響で雲が多く、にわか雨の所がありそうです。その他の東日本や西日本は高気圧に覆われて晴れる見込み