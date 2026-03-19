リクルートが、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)在住の20歳〜49歳の男女9000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2026」を発表。今回は、9年連続 ”住みたい街” 1位に輝いた「横浜」（神奈川県）に注目します。もはや不動の位置に君臨し続ける横浜にも、今年は新たな動きが見えました。一体どんなところが注目すべきポイントなのか？ 早速ランキング内容を見ていきましょう。開発と進化が止まらない街