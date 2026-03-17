8日（水）は、前線を伴った低気圧が西日本へと進んでくる影響で、西日本はくもりや雨となるでしょう。特に太平洋側では、午後を中心に雷を伴って激しい雨の降る所もありそうです。その他の地域も西から次第に天気は下り坂となる見込みです。東日本は午前中から雲が多く、午後は所々で雨が降るでしょう。北日本は、日中は概ね晴れますが夜は徐々に雲の広がる地域が多そうです。南西諸島は概ね晴れるでしょう。春らしい陽気となる日