ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、3月16日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演した。高市早苗首相の掲げる「国論を二分する政策」がこれからどうなっていくのか、展望を語った。 長野智子「国論を二分する政策。どんな政策なのでしょう、国会で決着するのか。問題