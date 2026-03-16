お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。3月16日の放送は、俳優の鈴木保奈美氏をゲストに迎え、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹と共に話を聞いた。 阿佐ヶ谷姉妹・江里子「本日のお客様をご紹介します。来月4月3日から上演が始まる舞台『汗が目に入っただけ』に主演されます、女優の