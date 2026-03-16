キラキラと輝く、まるでガラスの靴のようなクリアサンダル。女の子なら一度は憧れるアイテムですが、やがて「靴擦れ」という痛い洗礼を受けることでもお馴染みです。そんな“女児あるある”に、親の立場として遭遇したのはXユーザー・nojicoさん。投稿に多くのママやパパ、そしてかつて“女児”だった大人たちから、共感の声が続々と寄せられています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■出会いは突然に……