売春目的の客待ち行為が問題となる中、東京・新宿区の大久保公園周辺で去年、112人の女性が検挙されたことがわかりました。警視庁によりますと、大久保公園周辺で売春目的で客待ちをする人は減少傾向の一方で警戒を強化したこともあり、去年1年間に検挙された女性はのべ112人と前の年から2割近く増加しました。最年少は16歳で、10代の増加が目立つということです。客待ちの理由としては「ホストなどを利用するため」が4割を超え最