『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した宇咲3月28日（土）のライブをもって、惜しまれつつも解散するアイドルグループ「＃ババババンビ」の宇咲（うさ）が、3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』のグラビアに登場。人気メンバーとして活躍する宇咲は、笑顔で、みんなを幸せにするために最後まで駆け抜ける！【写真】宇咲のグラビア＊＊＊【＃ババババンビ思い出のライブ】――今回の撮影は、ハッピーオーラ全