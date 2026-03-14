インディーゲームパブリッシャーのPLAYISMは、Heaviside Creationsが手掛けるPC（Steam）向けホラータイピングゲーム「Dyping Escape」の製品版を、2026年3月13日より配信開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本作は、フリーゲーム投稿サイト「unityroom」にて多くのプレイヤーから支持を集め、累計50万回以上プレイされた大人気ホラータイピングゲーム「Dyping」の完全版とも言える新作。前作からス