ＷＢＣ米国代表は１３日（日本時間１４日）の準々決勝・カナダ戦（ダイキン・パーク）に５―３で勝利し、準決勝進出を決めた。一方でサイ・ヤング賞を３度受賞し、２０２５年シーズン限りで現役を引退したドジャース一筋１８年のクレイトン・カーショー投手（３７）は、一度もマウンドに上がることがないままチームを去ることとなった。前日には米国代表のデローサ監督が準々決勝終了後にカーショーをメンバーから外し、ツイ