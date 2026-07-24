スーパーで販売されるコメの平均価格が1年9か月ぶりに3300円台となりました。今月19日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より30円値下がりし、5キロあたり3373円でした。値下がりは4週連続で、3300円台となるのは2024年10月以来、およそ1年9か月ぶりです。一方、日本テレビと食べチョクが、全国のコメ生産者にアンケートを行いました。新米の価格のひとつの目安となる、JAなどが生産者に支払う“前