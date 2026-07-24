「月に50万円は稼げる」などと誘い、海外で特殊詐欺に加担させるため男性を誘拐した疑いで暴力団組員が再逮捕されました。住吉会系組員の山尾輝斗容疑者は去年、東京・歌舞伎町の「トー横」に出入りする30代の男性に対し、「普通の仕事。月に50万円は稼げる」などと誘い、東京・墨田区のホテルに連行し、特殊詐欺をさせる目的でカンボジアに送り込んだ疑いが持たれています。山尾容疑者は男性にパスポートを作らせ、男性は「カンボ