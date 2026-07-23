7月22日、モデルでタレントの藤田ニコルがInstagramを更新。高級ブランドバッグを購入したことを報告し、ファンから羨望のまなざしが向けられている。《久しぶりにお買い物した〜》とのみ投稿した藤田は、リボンが結ばれているCHANELの黒い箱からブラウン系の大きめのバッグを取り出し、満足げに微笑むショート動画を公開した。ファッションライターが言う。「藤田さんが購入したのは、2026年CHANELのメティエダールコレクショ