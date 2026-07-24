国会で24日、「副首都法案」関連法案の成立をめぐって、与野党の攻防が続いています。日本テレビの井上幸昌政治部長が解説します。■首相周辺「維新のおかげで首相になれた」強い配慮か――事実上の閉会日とは思えない混乱となっていますね。過去記憶にないぐらいの迷走ぶりとみています。要因はどこにあるのか、根本には高市首相の連立パートナー、維新に対する強い配慮があるとみています。今、揉めている副首都法案は維新の目玉