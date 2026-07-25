23日、JFA（日本サッカー協会）が、北中米W杯で「32強」に終わった森保一監督（57）の後任としてU-21（21歳以下）日本代表を率いる大岩剛監督（54）が決まったことを正式に発表した。任期は「来年3月から」。森保監督が来年1月7日にサウジアラビアで開幕するアジアカップ（2月5日閉幕）までの7カ月、引き続き日本代表を率いる。【もっと読む】W杯惨敗でも「7カ月続投」の裏側この異例の短期契約は「JFAが森保監督の人の良さに