北海道・稚内警察署は、2026年7月25日、漁業法違反の疑いで函館市昭和3丁目に住む無職の佐藤俊介容疑者（42）を逮捕したと発表しました。佐藤容疑者は、7月13日午後9時ごろから14日午前1時15分までの間、すでに逮捕されている田井中健容疑者ら男7人と共謀して稚内市抜海村付近の海域でナマコを密漁した疑いが持たれています。警察によりますと、佐藤容疑者は事件後に逃走していましたが、函館市内で発見され、函館中央署で逮捕され