アメリカ・ニューヨークで、移民当局の事務所が入るビルの敷地に男がガソリンをまいて放火する一部始終をカメラが捉えた。拘束された元アメリカ陸軍兵士の男は、移民取り締まりに反対するメッセージや複数の武器を所持していた。一瞬で立ち上る大きな炎アメリカ・ニューヨークで移民当局の事務所が入るビルの敷地に突然、男が放火する一部始終をカメラが捉えた。現場は、ニューヨークにある、FBI（連邦捜査局）や、ICE（移民税関捜