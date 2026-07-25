今回は、産後直後、家の大掃除をさせた義母に復讐したエピソードを紹介します。なんでこんな扱いを受けないといけないの…「意地悪な義母が苦手な私ですが、帝王切開で出産し、退院したばかりの私に、義母は部屋の大掃除をするように命令してきました。『帝王切開したばかりでお腹の傷が痛いので、無理です』と伝えましたが、『お腹切ったぐらいで怠けるな！』『さっさと掃除しなさい！』と怒鳴られたんです。掃除以外でも義母は私