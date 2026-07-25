千葉県木更津市で、祭りの準備中だった男性2人がひき逃げされケガをした事件で、46歳の男が逮捕されました。小野寺洋介容疑者（46）は24日午後7時過ぎ、木更津市桜井の市道で酒を飲んだ状態で車を運転し、路側帯で祭りの準備をしていた男性2人をはねてケガをさせそのまま逃走した疑いが持たれています。この事故で61歳の男性が骨折するなどの重傷で、71歳男性が軽傷です。目撃者が追跡して現場に連れ戻し、駆けつけた警察官が逮捕