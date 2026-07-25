AIによる雇用破壊が現実味を帯びてきている。Claude開発企業のアンソロピック・アモデイCEOが「AIの普及で失業率が5年以内に、10〜20％に達する可能性がある」と述べたことも話題になった。仕事のポジションが失われるだけではない。AIエージェントというサービスが開発され、「パワポ作り」「エクセルへのデータ打ち込み」「市場調査」といったホワイトカラーの作業が、丸ごと機械に代替されるようになってきたのだ。世界が