記録的な熱波に見舞われたフランスで、6月中旬から7月上旬にかけての死者数が予測よりも5700人増えていたことがわかりました。【映像】記録的な猛暑に襲われたフランス各地の様子フランス公衆衛生局は22日、6月17日から7月2日までの16日間で、例年の予測を上回って亡くなった「超過死亡」の数が5764人にのぼったと発表しました。予測よりも死者数が36％増えました。増加した死者の半数以上は記録的な猛暑がフランスを襲った6