2026年7月23日現在、無印良品のとあるアイスがXで注目を集めています。「キャラメルの焦がし具合が絶妙です！」無印良品のXアカウント（＠muji_net）が7月20日に投稿した「濃厚な塩キャラメル味に、ナッツの食感を加えたアイスです。」が、2万いいねの反響を呼んでいます（7月23日時点）。Xでは「めちゃくちゃ食べたい」「絶対美味しいやつー！」「これヤバすぎる」「絶対好きなやつ！！！」といった声が寄せられています。話題の