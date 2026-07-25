フランス南西部のボルドー近郊などで大規模な山火事が発生し、14万人以上に避難命令が出ています。フランス全土では6月中旬から襲来した記録的な熱波による乾燥で山火事が頻発し、7月までの焼失面積が過去最大を更新しています。22日、フランス南西部ボルドー近郊のジロンド県で山火事が発生。同じ南西部のランド県でも相次いで発生したことで被害が拡大しています。これまでに合わせておよそ2万2000ヘクタール以上、パリ市の2倍に