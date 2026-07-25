アメリカのトランプ政権が日本を含む60の国と地域を対象に新たな追加関税を発動しました。一方、円相場は1ドル＝164円に迫る円安水準が続き、経済界から懸念の声が広がっています。【写真で見る】大谷選手・山本選手を笑顔で賞賛するトランプ大統領トランプ大統領が大谷・山本選手らを賞賛ワールドシリーズ2連覇を笑顔で祝福ワールドシリーズ2連覇のドジャースのメンバーらの訪問を受けたアメリカのトランプ大統領。手放しで日本