きのう（24日）夜、千葉県木更津市の市道で酒を飲んで車を運転し、祭りの準備をしていた男性2人をはねて、そのまま立ち去ったとして、46歳の男が逮捕されました。【写真を見る】祭りの準備中に車が突っ込む 男性2人が重軽傷 危険運転傷害、ひき逃げで46歳の男逮捕千葉・木更津危険運転傷害や道交法違反のひき逃げの疑いで逮捕されたのは、富津市の自称・派遣社員、小野寺洋介容疑者（46）です。警察によりますと、小野